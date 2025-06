È morto Sly Stone il musicista rivoluzionario che con Sly and the Family Stone ha trasformato la musica popolare negli Anni 60 e 70

Con un'eredità che ha rivoluzionato la musica e l'ha resa un'icona senza tempo, Sly Stone ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale mondiale. La sua innovativa fusione di funk, soul e rock ha ispirato generazioni e cambiato il volto della musica popolare. Questa perdita segna la fine di un'era, ma il suo lascito continuerà a vivere nelle note di chi ha amato e ascoltato le sue creazioni.

Sly Stone, il musicista rivoluzionario e showman che con Sly and the Family Stone ha trasformato la musica popolare negli Anni 60 e 70 e oltre con successi come “Everyday People”, “Stand!” e “Family Affair”, è morto lunedì 9 giugno all’età di 82 anni. Stone, al secolo Sylvester Stewart, non godeva di buona salute da anni. L’ufficio stampa dell’artista, Carleen Donovan, ha dichiarato che Stone è morto a Los Angeles circondato dai familiari ed era malato di broncopneumopatia cronica ostruttiva e altri disturbi. Il vero nome era Sylvester Stewart ed era nato a Denton, in Texas, per poi crescere a Vallejo, in California, secondo di cinque figli in una famiglia unita e religiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Sly Stone, il musicista rivoluzionario che con Sly and the Family Stone ha trasformato la musica popolare negli Anni 60 e 70

