È morto Sly Stone il leader di Sly and the Family Stone aveva 82 anni

mondo della musica con il suo sound unico e rivoluzionario. La sua influenza si estende ben oltre il genere funk, toccando generazioni e ispirando artisti di ogni epoca. La perdita di Sly Stone rappresenta un grande vuoto nel panorama musicale, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso le sue note e le sue innovazioni. La sua musica resterà immortale, testimoniando il suo ruolo di vero pioniere e rivoluzionario.

Sly Stone, star del funk-rock e leader del gruppo Sly and the Family Stone, è morto all’età di 82 anni, ha comunicato la famiglia. In una dichiarazione rilasciata lunedì, hanno affermato che l’uomo è morto dopo una “lunga lotta” contro la BPCO, una malattia polmonare che rende difficile la respirazione, e altri problemi di salute di base. “Sly è stato una figura monumentale, un innovatore rivoluzionario e un vero pioniere che ha ridefinito il panorama della musica pop, funk e rock”, ha detto la sua famiglia. “Le sue canzoni iconiche hanno lasciato un segno indelebile nel mondo e la sua influenza rimane innegabile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto Sly Stone, il leader di Sly and the Family Stone, aveva 82 anni

È morto Sly Stone, il leader di Sly and the Family Stone, aveva 82 anni

