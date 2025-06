È morto Giuseppe Del Ninno intellettuale libero e visionario Animò la Nuova Destra

Addio a Giuseppe Del Ninno, intellettuale libero e visionario, figura fondamentale della nuova destra, che con la sua penna e il suo pensiero ha plasmato idee e culture. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama culturale italiano, ma il suo lascito continuerà a ispirare generazioni future. Un ricordo indelebile di un uomo che ha saputo unire passione, talento e integrità , rendendo il suo esempio un faro per tutti noi.

È morto a Roma Giuseppe Del Ninno, dopo una lunga malattia, assistito e 'coccolato' dalla sua splendida famiglia, la moglie Patrizia, i tre figli e i nipoti. Giornalista, scrittore, intellettuale non conformista. Un visionario di destra dalla grande penna e dalla mente fervida. Ma anche traduttore, comunicatore ed esperto di cinema e spettacolo. Ha collaborato a riviste e periodici come Diorama Letterario, il Giornale e il nostro Secolo d'Italia. È morto Giuseppe Del Ninno, intellettuale non conformista. Nato a Napoli, Del Ninno (padre della nostra collega Priscilla) viveva a Roma da molti anni.

