È morto Frederick Forsyth il re dei romanzi di spionaggio e thriller politici

La scomparsa di Frederick Forsyth, il leggendario re dei romanzi di spionaggio e thriller politici, ha lasciato un vuoto nel mondo della narrativa. Conosciuto per le sue trame avvincenti e la capacità di intrecciare realtà e finzione, Forsyth ha affascinato milioni di lettori con storie che sembrano prendere vita. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di scrittori e appassionati di suspense. La sua morte segna la fine di un’epoca, ma il suo genio rimarrà vivo nei suoi capolavori.

Frederick Forsyth, maestro indiscusso del romanzo spionistico, è morto il 9 giugno 2025 all'età di 86 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente letterario. Nato ad Ashford, nel Kent, il 25 agosto 1938, Forsyth ha avuto una vita ricca e avventurosa, che ha influenzato profondamente la sua produzione letteraria. Frederick Forsyth Forsyth iniziò la sua carriera come uno dei più giovani piloti della Royal Air Force, per poi dedicarsi al giornalismo. Dopo esperienze in testate locali, entrò nel 1961 alla Reuters come corrispondente internazionale, lavorando a Parigi, Berlino e Cecoslovacchia, per poi passare alla BBC nel 1965.