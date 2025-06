È morto Alessio Agostini | la compagna lo ha trovato senza vita vani i tentativi di rianimazione

Una tragedia scuote la comunità di Trento: Alessio Agostini, noto imprenditore coinvolto nell'inchiesta Sciabolata, è stato trovato senza vita dalla compagna nella sua abitazione. Nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Questa perdita improvvisa lascia un vuoto incolmabile e apre nuove riflessioni sull’intera vicenda. La sua scomparsa segna un momento difficile che invita alla riflessione e al rispetto del dolore.

Alessio Agostini, uno degli imprenditori coinvolti nell’inchiesta Sciabolata condotta negli ultimi mesi dalla guardia di finanza di Trento, è morto nel primo pomeriggio di oggi, 10 giugno 2025. A trovare il suo corpo senza vita nella sua abitazione di via Suffragio è stata la compagna. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - È morto Alessio Agostini: la compagna lo ha trovato senza vita, vani i tentativi di rianimazione

