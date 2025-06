E’ leader nella produzione di carni bovine

Inalca Spa, leader europeo nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati, rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nel settore alimentare. Con 8.900 dipendenti e un controllo totale della filiera, dall’allevamento alla distribuzione internazionale, Inalca si distingue per qualità, innovazione e sostenibilità. La passione per la carne e il rispetto delle tradizioni fanno di Inalca il punto di riferimento globale per i consumatori più esigenti, consolidando il suo ruolo di eccellenza nel mercato.

Inalca Spa è la società del Gruppo Cremonini leader in Europa nella produzione di carni bovine e di prodotti trasformati a base di carne, salumi, bacon e snack (con i marchi Inalca, Montana, Manzotin, Italia Alimentari, Fiorani e Ibis), e nella distribuzione internazionale di prodotti alimentari del Made in Italy (Inalca Food & Beverage). La società, con 8.900 dipendenti, controlla tutta la filiera produttiva, dall’allevamento alla distribuzione, e nel 2024 ha registrato ricavi per oltre 3,2 miliardi, dei quali il 40% in esportazioni. La struttura industriale consta di 29 stabilimenti produttivi (20 in Italia, nove nel mondo) e 58 piattaforme logistiche di distribuzione (33 della controllata IF&B), in Polonia, Angola, Algeria, Congo, Repubblica democratica del Congo, Mozambico, Costa d’Avorio, Capo Verde, Cina, Thailandia, Malesia e Australia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ leader nella produzione di carni bovine

In questa notizia si parla di: Leader Produzione Carni Bovine

Cooperativa di 3245 agricoltori leader della cerealicoltura di Capitanata: di 27 milioni il valore della produzione - La Cooperativa Fra Coltivatori di Apricena, con 3.245 agricoltori e un valore di produzione di 27 milioni di euro, si conferma leader della cerealicoltura a Capitanata.

Azienda in fiamme, il Comune: Chiudete le finestre; Inalca per l’ambiente: Economia circolare per ridurre gli impatti; Incendio nell’Inalca di Reggio Emilia, il colosso delle carni va a fuoco.

Azienda leader nella produzione di carni bovine - Inalca spa è la società del Gruppo Cremonini leader in Europa nella produzione di carni bovine e di prodotti trasformati a base di carne, salumi, bacon e snack (con i marchi Inalca, Montana ...

Azienda leader nella produzione di carni bovine - Inalca spa è la società del Gruppo Cremonini leader in Europa nella produzione di carni bovine e di prodotti trasformati...

La nuova linea Carni dal mondo, protagonista a Tuttofood – Montana (Gruppo Cremonini) - che ha l’obiettivo di offrire ai consumatori italiani le migliori carni bovine al mondo, selezionate grazie al know-