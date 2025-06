È il momento dei campioni 2006 | volata a tre per la panchina dell' Italia Gattuso in vantaggio

Il 2006 torna a fare da sfondo alle scelte azzurre: Gattuso in vantaggio nella corsa alla panchina, mentre Gravina valuta profili "mondiali" come Cannavaro e De Rossi, con Mancini che osserva in silenzio. La sfida è aperta, e il futuro della Nazionale si gioca tra passato e presente, tra esperienza e ambizione. La decisione finale potrebbe cambiare il volto del calcio italiano: chi guiderà l’Italia verso nuove vittorie?

Dopo il no di Ranieri, Gravina valuta alcuni profili "mondiali" del 2006: Ringhio, Cannavaro e De Rossi. Mancini sullo sfondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - È il momento dei campioni 2006: volata a tre per la panchina dell'Italia. Gattuso in vantaggio

In questa notizia si parla di: momento - campioni - volata - panchina

Finisce l'era di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale Il CT concluderà la sua avventura dopo la sfida contro la Moldavia Partecipa alla discussione

I big non si fanno attendere al Delfinato Tadej Pogacar vince in volata su Vingegaard e Van Der Poel dopo uno scatto ai -5km dall'arrivo Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

È il momento dei campioni 2006: volata a tre per la panchina dell'Italia. Gattuso in vantaggio; Europei 2021, la storia dell'edizione vinta dall'Italia dopo il rinvio per Covid; Da una Stella all’altra: una storia nerazzurra.

Quei campioni divora-libri. In panchina, ma non solo... - Libri sulle panchine (dei parchi pubblici) se ne vedono pochi, ma un libro su una panchina «agonistica ...

Campioni sì, ma non sulla panchina - passa anche attraverso una bizzarra antropologia che dondola dall'amaca di Darwin fino alla panchina della Spal, col mister ...