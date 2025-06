E' il giorno dell' udienza granata al Coni ma la rinuncia del Brescia al ricorso cambia gli scenari

Con la rinuncia del Brescia al ricorso, i giochi si fanno davvero interessanti: la Lega B accelera i preparativi per i playout, annunciando già le date e le sfidanti. La battaglia tra Sampdoria e Salernitana si avvicina, promettendo emozioni fino all’ultimo minuto. È il momento di seguire da vicino ogni passo, perché il destino di queste squadre è ormai nelle ultime fasi. La suspense è garantita: chi uscirà vincitore?

La Lega B non ha più passaggi intermedi da attendere: può già pubblicare i nomi delle sfidanti nei playout, fissando gli abbinamenti Sampdoria-Salernitana, gara di andata il 15 giugno alle 20.30, e Salernitana-Sampdoria alla stessa ora del 20 giugno. In questo modo, darà seguito al comunicato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - E' il giorno dell'udienza granata al Coni, ma la rinuncia del Brescia al ricorso cambia gli scenari

In questa notizia si parla di: Giorno Udienza Granata Coni

Papa Leone XIV, prima Udienza Generale: invita a recitare ogni giorno il Rosario per la pace - Oggi, 21 maggio, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha tenuto la prima Udienza Generale, esortando i fedeli a recitare quotidianamente il Rosario per la pace.

E' il giorno dell'udienza granata al Coni, ma la rinuncia del Brescia al ricorso cambia gli scenari; Rinvio playout: club granata prosegue la battaglia legale; Playout di B, attesa per sentenza Coni: giornata chiave, domani, ma senza colpi di scena - Salernonotizie.it.

E' il giorno dell'udienza granata al Coni, ma la rinuncia del Brescia al ricorso cambia gli scenari - Cellino ha gettato la spugna, rinuncia all'appello per ribaltare la penalizzazione di otto punti e la retrocessione di ufficio.

Roma, via all'udienza al Coni per il caso Diawara. Video - in qualità di testimone l'ex team manager Gombar sono stati ricevuti al Coni per l'udienza di fronte al Collegio di Garanzia per il ...

CONI, IL GIORNO DEL GIUDIZIO SEI SQUADRE VOGLIONO LA B - giorno del pronunciamento del Collegio di garanzia del Coni sul blocco dei ripescaggi e sulla decisione della Lega B di dare il via al campionato con l'organico ridotto.