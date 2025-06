È Gattuso il favorito per la guida della Nazionale – Sky Sport astenersi commenti

In un panorama calcistico traballante e senza un commissario tecnico, si fa strada il nome che suscita emozioni e speranze: Gattuso. Tra tensioni e incertezze, la Federcalcio sembra puntare su un volto che richiama passione e cuore, preferendolo persino a De Rossi. La situazione è delicata, ma l’orizzonte si illumina con una possibile svolta: Gattuso potrebbe diventare il nuovo timoniere dell’Italia. Resta solo da attendere e vedere come evolverà questa decisione cruciale.

È Gattuso il favorito per la guida della Nazionale (astenersi commenti) In questo quadro tragicomico, con la Nazionale senza commissario tecnico, e con discrete probabilità di perdere il terzo Mondiale di fila, la Federcalcio pare che stia pensando a un nome che richiami la mozione degli affetti. Tenetevi e teniamoci forte, il favorito per la panchina dell'Italia è Gattuso. Lo ha ribadito Sky Sport. Sarebbe preferito a De Rossi perché alla Federazione non vogliono un calcio pragmatico. Questa la spiegazione: Ci si sta indirizzando soprattutto su Gattuso, perché non è un giochista. Il tempo per lavorare e per incidere è molto poco.