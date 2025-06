E-commerce | Salerno prima provincia in Campania per incremento percentuale

Salerno si conferma protagonista dell’e-commerce in Campania, registrando il più alto aumento percentuale di consegne. Nei primi tre mesi del 2025, Poste Italiane ha consegnato ben 77 milioni di pacchi nella provincia, un dato che testimonia la crescente fiducia dei clienti e l’espansione del commercio online. Questa dinamica positiva sottolinea come la logistica sia una leva fondamentale per lo sviluppo economico locale e regionale.

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati dai portalettere di Poste Italiane in provincia di Salerno. Nei primi tre mesi del 2025, il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ha consegnato attraverso la sua rete di portalettere e centri di smistamento 77 milioni di pacchi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - E-commerce: Salerno prima provincia in Campania per incremento percentuale

