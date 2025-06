E anche oggi la spallata al governo domani

In un quadro politico sempre più incerto, le aspettative di una spallata al governo si dissolvono ancora una volta. Il referendum, annunciato come un’arma decisiva, non ha raggiunto il quorum, lasciando intendere che gli italiani preferiscono altre priorità. Mentre le cabine dei seggi restano vuote, le spiagge si affollano, simbolo di un paese che ancora sceglie di non cambiare rotta. Alla fine, la partita si gioca su ben altri terreni.

Alla fine l'assalto alle urne profetizzato dai promotori del referendum non c'è assolutamente stato. Siamo molto lontani dal raggiungimento del quorum, il 50% + uno degli aventi diritto: stavolta non li hanno visti arrivare davvero al seggio, gli elettori, e le uniche cabine piene sono state quelle degli stabilimenti balneari.

