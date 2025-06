Dying Light | The Beast - L’Avventura Standalone di Parkour e Furia

Preparati a vivere un'esperienza mozzafiato con "Dying Light: The Beast", lo spin-off standalone di Techland. Un mix esplosivo di parkour acrobatico, trasformazioni bestiali e paesaggi rurali unici a Castor Woods ti catapulterĂ in una battaglia intensa tra vendetta e redenzione contro orde di non-morti. Scopri un mondo dove adrenalina e emozioni si incontrano in un'avventura senza precedenti che cambierĂ il modo di vivere il survival horror.

Dying Light: The Beast - L’Avventura Standalone di Parkour e Furia - Preparati a vivere un’avventura senza precedenti con Dying Light: The Beast, lo spin-off standalone di Techland.

Il nuovo gioco standalone della serie a base di zombie e parkour sarĂ disponibile a partire dal 22 agosto su PC e console PlayStation e Xbox.

