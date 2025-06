Dybala vuole restare alla Roma | pronto a spalmare l’ingaggio fissato l’incontro con l’agente

In un mondo del calcio sempre più sfolgorante, Paulo Dybala si distingue per la sua lealtà e il suo spirito di squadra. Nonostante gli infortuni, l’argentino ha dimostrato di essere un pilastro imprescindibile per la Roma, non solo con le sue doti tecniche, ma anche come leader. Ora, pronto a spalmare il suo ingaggio e consolidare il legame con i giallorossi, l’attesa si concentra sull’incontro con il suo agente, simbolo di un futuro ancora più brillante.

Paulo Dybala non ha giocato gli ultimi novanta giorni della stagione, ma non ha mai lasciato sola la Roma. Anzi, durante la sua assenza per infortunio, è diventato un punto di riferimento fondamentale nello spogliatoio, rispondendo alla chiamata di Claudio Ranieri, che gli aveva chiesto un ruolo da leader. L'argentino ha accompagnato la squadra in ogni tappa: dagli allenamenti al centro Fulvio Bernardini, al riscaldamento prepartita, fino ai consigli tattici durante le gare. Roma-Dybala, via al rinnovo. La Capitale è diventata la sua casa e la Roma la sua famiglia. Per questo motivo, Dybala ha incaricato il suo agente di lavorare su un nuovo accordo con la società giallorossa.

