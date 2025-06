Durante una puntata di Pulp Podcast la cantante emiliana ha rimproverato pubblicamente il rapper per il linguaggio volgare ma poi lo ha difeso ricordando quando piangeva parlando del figlio

Durante una puntata di Pulp Podcast, Orietta Berti ha espresso il suo disappunto per il linguaggio volgare del rapper Federico Lucia, noto come Fedez, creando un momento di tensione. Tuttavia, la cantante emiliana ha anche ricordato i momenti di vulnerabilitĂ , come le lacrime versate in passato per il suo bambino, difendendo cosĂŹ il suo rispetto e la sensibilitĂ . Un episodio che dimostra come anche tra star si possano trovare punti di vista diversi, ma sempre con rispetto reciproco.

O spite del podcast condotto dal rapper insieme a Mr Marra, Orietta Berti non ha nascosto il suo disappunto per le parole scurrili utilizzate da Federico Lucia. È successo durante una puntata di Pulp Podcast, quando Orietta Berti ha rimproverato pubblicamente Fedez per il suo linguaggio volgare, dando vita ad un breve momento di tensione. «Federico, sei peggiorato nel linguaggio», ha dichiarato senza mezzi termini Orietta Berti.

