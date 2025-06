Due vittime in pochi minuti con la truffa dello specchietto | ragazzo in manette

Un grave episodio di truffa mette in allerta la comunità: un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato durante il weekend per aver messo in atto la rischiosa "truffa dello specchietto" ai danni di anziani automobilisti. La sua bravata ha causato due vittime in pochi minuti, ma la pronta azione delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le misure di sicurezza da adottare.

Un 21enne bresciano, già noto alle forze dell'ordine, è finito in manette durante il weekend appena trascorso, dopo essere stato sorpreso a mettere in atto la cosiddetta "truffa dello specchietto" ai danni di anziani automobilisti. Gli agenti del Commissariato di Desenzano lo hanno fermato in.

Napoli, tenta la “truffa dello specchietto” a un anziano: arrestato 39enne - Un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata truffa aggravata e violenza privata.

