Due settimane gratis nella suite più lussuosa dell' albergo | in manette specialista delle vacanze a scrocco

Scopri come un uomo di 48 anni, specialista delle vacanze a scrocco, aveva ideato un ingegnoso sistema per vivere in suite di lusso senza pagare, approfittando di soggiorni prolungati e consumazioni gratuite. La sua truffa, che durava da settimane, è stata sventata dai carabinieri, mettendo fine a un’odissea di inganni. Ma cosa si cela dietro questa astuta truffa? Continua a leggere per scoprire i dettagli sorprendenti di questa vicenda.

Soggiorni prolungati in suite di lusso, consumazioni quotidiane dal frigobar, richieste esigenti e nessun pagamento. È finita ieri pomeriggio l’ennesima truffa messa a segno da un uomo di 48 anni, originario della Puglia ma senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri della Stazione di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Due settimane gratis nella suite più lussuosa dell'albergo: in manette specialista delle vacanze "a scrocco"

