due mondi a spoleto ci sono i biglietti gratuiti

Se sei un appassionato di musica e cultura, non perdere questa occasione unica a Spoleto! È appena iniziata la distribuzione gratuita dei biglietti per uno degli appuntamenti più attesi del Festival dei Due Mondi: il concerto della Banda Musicale della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Puoi ritirare fino a 4 biglietti a persona e vivere un momento indimenticabile il 7 luglio in Piazza Duomo. Affrettati, i ricordi più belli si creano anche così!

Si è appena aperta la distribuzione per i biglietti gratuiti – è' possibile ritirarne al massimo 4 per persona – di uno dei momenti più tradizionali e attesi del Festival dei Due Mondi: il concerto della Banda Musicale della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano (nella foto), previsto lunedì 7 luglio alle 19.30 in Piazza Duomo a Spoleto per la sessantottesima edizione del Festival. Diretta dal maestro Stefano Iannilli, la Banda offre al pubblico un viaggio musicale che intreccia culture, emozioni e tradizioni diverse, in un abbraccio ideale tra mondi lontani eppure vicini. Attraverso un programma ricco e variegato, che spazia dalla grande opera italiana alle colonne sonore, dal tango argentino al jazz, "la Banda testimonia la forza della musica come linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera.

