Due anni di lotta godendo dell’amore che lo circondava donazione per l’ospedale di Terni in memoria di Italo Valter Gaviglio

Due anni di dedizione e affetto hanno portato alla generosa donazione in memoria di Italo Valter Gaviglio, stimato commercialista di Terni. La famiglia Gaviglio, insieme alle sue amate figlie Stefania e Francesca, ha deciso di contribuire al dipartimento di oncologia dell’ospedale Santa Maria di Terni con tre poltrone relax. Un gesto che rinnova il legame tra ricordo e speranza, dimostrando come l’amore possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi lotta ogni giorno.

