DS N°4 | stile tecnologia e prestazioni per la nuova compatta premium firmata DS Automobiles

DS N°4 si presenta come la nuova compatta premium di DS Automobiles, un connubio perfetto tra stile, tecnologia e prestazioni di livello superiore. Con proporzioni studiate e un design ispirato ai concept più innovativi, questa berlina combina eleganza e dinamismo in ogni dettaglio. Scopri come DS N°4 rivoluziona il segmento: un’eccellenza tutta italiana pronta a conquistare le strade con stile e potenza.

(Adnkronos) – DS Automobiles introduce sul mercato italiano DS N°4, un’inedita berlina compatta che coniuga eleganza, tecnologia e dinamismo. Con proporzioni ben calibrate (4,40 m di lunghezza, 1,87 m di larghezza e 1,47 m di altezza), la vettura si distingue per un’identità stilistica forte, ispirata ai concept DS E-TENSE PERFORMANCE e N°8. Il frontale adotta . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

