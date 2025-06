Droga spaccio all’ingrosso con l’aiuto di minori A Roma 13 arresti

Una vasta rete di spaccio di droga all’ingrosso a Roma è stata smantellata, con 13 arresti e il coinvolgimento di minorenni. Questa operazione, condotta dalle forze dell’ordine, ha messo sotto sequestro un’organizzazione criminale che operava in diverse zone della città e provincia, evidenziando la pericolosa escalation dello spaccio giovanile. Un passo importante nella lotta contro la criminalità e la tutela dei giovani, ma il fenomeno richiede ancora attenzione e interventi mirati.

Smantellata una vasta rete criminale che in varie zone di Roma e provincia era dedita allo spaccio di droga, coinvolgendo anche minorenni. Servizio di Letizia Davoli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Droga, spaccio all’ingrosso con l’aiuto di minori. A Roma 13 arresti

