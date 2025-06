Droga smantellata rete di spaccio a Roma | 13 arresti

Una rete di spaccio a Roma smantellata dai carabinieri, con 13 arresti tra cui minori coinvolti, scoperta grazie a indagini fitte e dettagliate. L’organizzazione operava tramite ordinativi telefonici e consegne con auto a noleggio, puntando su un sistema ben strutturato e nascosto. La brillante operazione dimostra ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel combattere la criminalità . Un passo avanti per la sicurezza della città e dei suoi cittadini.

