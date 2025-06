droga e armi 15 arresti nel foggiano

Un'operazione senza precedenti scuote il foggiano: 15 arresti tra droga e armi, con un blitz che ha coinvolto principalmente Lucera. La Guardia di finanza, sotto la guida della procura di Foggia, ha smantellato un pericoloso gruppo criminale, mettendo fine a un'attività illegale che minacciava la sicurezza del territorio. Un passo importante nella lotta contro il crimine organizzato, dimostrando che nessuno è al di sopra della legge.

AGI - Dalle prime ore del giorno è in corso un'operazione coordinata dalla procura di Foggia e delegata ai militari della Guardia di finanza. Le Fiamme gialle stanno eseguendo 15 ordinanze di custodia cautelare, 14 in carcere e una ai domiciliari, per droga e armi. Il blitz sta interessando principalmente il territorio di Lucera. L'indagine della guardia di finanza di Lucera ha documentato l'attività illecita di un gruppo. Gli indagati, tra cui alcuni pluripregiudicati, a vario titolo, devono rispondere di reati in materia di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine, finalizzati alla commissione di ulteriori delitti contro il patrimonio (come estorsioni e rapine) e gravi reati contro l'incolumità personale. 🔗 Leggi su Agi.it