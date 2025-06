Droga armi passamontagna e una tenda-laboratorio | cosa ha scoperto la polizia nei boschi di Talamona

Nelle remote radure di Talamona, la polizia ha scoperto un vero e proprio laboratorio clandestino nascosto tra i boschi, dove si nascondevano droga, armi e passamontagna. Un’operazione sorprendente che ha portato all’arresto di un pusher e al sequestro di quasi tre chili di sostanze stupefacenti, insieme a equipaggiamenti pericolosi. Uno sforzo continuo per garantire sicurezza e contrastare il malaffare nella Valtellina.

Sondrio, 10 giugno 2025 – Spaccio di droga in Valtellina, b litz antidroga  nei boschi della Valtellina. Arrestato un pusher, sequestrate armi e quasi tre chili di sostanze stupefacenti. L'operazione, informa la Questura del capoluogo valtellinese, è stata condotta dalla Squadra Mobile che, facendo seguito alle numerose segnalazioni di residenti, ha predisposto un servizio di prevenzione e repressione in particolare nelle zone boschive del Comune di Talamona (Sondrio). In arresto è finito un 23enne nordafricano, irregolare sul territorio nazionale, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di alcuni grammi di cocaina ed eroina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it