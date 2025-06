Dramma per un papà e il figlio di 10 anni durante un’escursione | la tragedia davanti agli occhi del bimbo

Affrontato un momento di terrore che nessun bambino dovrebbe mai vivere, il piccolo ha mostrato coraggio e prontezza. La sua voce tremante, ma determinata, ha coordinato i soccorsi in uno dei momenti più difficili della sua vita. In quella tragica scena davanti ai suoi occhi, il suo cuore di bambino ha dovuto crescere in fretta, dimostrando che anche nelle situazioni più crudeli, la speranza e il coraggio possono emergere.

Una semplice passeggiata nei boschi si è trasformata in un dramma impossibile da dimenticare. Un papà, in compagnia del figlio di appena 10 anni, si è accasciato a terra stroncato da un improvviso malore, a soli 50 metri dal monumento del Monte Calvario, in provincia di Gorizia. Il piccolo, in preda al panico ma guidato dalla disperazione, ha subito chiamato i soccorsi e, aiutato al telefono dagli operatori, ha tentato l’impossibile: ha praticato il massaggio cardiaco al suo papà. Un gesto straziante, coraggioso, che racconta di un legame fortissimo spezzato troppo in fretta. Purtroppo, però, nonostante ogni tentativo, l’uomo si è spento tra le braccia del figlio, lasciandolo solo in uno dei momenti più traumatici della sua vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Dramma per un papà e il figlio di 10 anni durante un’escursione: la tragedia davanti agli occhi del bimbo

