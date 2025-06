Dramma a Urago d’Oglio | un uomo di 45 anni annega dopo un tuffo nel fiume

Un pomeriggio di caldo insopportabile nella pianura bresciana si è trasformato in una tragedia ad Urago d’Oglio: un uomo di 45 anni ha perso la vita annegando nel fiume, ingannato dalla calma apparente delle sue acque. La cronaca di questo drammatico incidente mette in evidenza i rischi del relax estivo, ricordandoci l’importanza della prudenza. Martedì…

Urago d’Oglio (Brescia), 10 giugno 2025 – Un pomeriggio di caldo oltre le medie stagionali: uno dei primi davvero torridi di giugno. I fatti sono accaduti questo pomeriggio e come teatro hanno la parte della pianura della bassa bresciana, già stretta nella morsa dell’afa si è trasformato in tragedia lungo le rive dell’Oglio, dove un uomo è annegato. La sciagura si è consumata in un tratto che inganna con la sua apparente calma. Martedì pomeriggio 10 giugno 2025, poco dopo le 17, un uomo di 45 anni, originario dello Sri Lanka e residente a Chiari, si è tuffato nelle acque del fiume in cerca di refrigerio, per non riemergere più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it