Dragon Trainer – Il regista anticipa il futuro del franchise live-action

Mentre il mondo si prepara all’arrivo del live-action di Dragon Trainer, il regista Dean DeBlois svela in anteprima i piani per il futuro del franchise, tra ritorni e nuove sorprese. Con l’attenzione rivolta a un secondo capitolo ricco di emozioni e innovazioni, le aspettative crescono. Ma cosa riserverà il destino ai nostri draghi e ai loro amici? La voglia di vedere Cate Blanchett ancora protagonista alimenta l’entusiasmo dei fan, aprendo un nuovo capitolo di avventure epiche.

A pochi giorni dall’uscita nelle sale del live-action di Dragon Trainer, il regista Dean DeBlois, già artefice della trilogia animata, guarda avanti, svelando le sue idee per il secondo capitolo. Mentre Gerard Butler torna a vestire i panni di Stoick, non tutto il cast originale sarà presente. DeBlois, tuttavia, spera vivamente di riavere Cate Blanchett nel ruolo di Valka. “Anch’io lo spero. È ancora presto,” ha dichiarato DeBlois a ComicBook. “Penso che stia aspettando una sceneggiatura, ma ho bussato alla porta. Ho scritto il personaggio di Valka per lei, quindi le ho detto che sarà sempre lei a dover rifiutare per prima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Dragon Trainer – Il regista anticipa il futuro del franchise live-action

In questa notizia si parla di: Dragon Trainer Regista Action

Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025 - Il Best Movie Comics and Games 2025 si prepara a stupire con l'anteprima del live-action "Dragon Trainer", in uscita il 13 giugno.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dragon Trainer 2, il sequel è già in lavorazione: prime anticipazioni dal regista!; Dragon Trainer, la recensione del live action: tutte le emozioni sono al posto giusto; Dragon Trainer (Dean DeBlois, 2025), la recensione di Valerio Sammarco.

Dragon Trainer 2, il sequel è già in lavorazione: prime anticipazioni dal regista! - Sentite che cosa hanno detto gli autori a proposito del futuro della saga remake live-

Dragon Trainer, il regista spiega perché doveva realizzare il live action: "Volevo evitare l'ennesimo remake senza anima" - Dean DeBlois ha già realizzato il film d'animazione di Dragon Trainer e ha voluto lavorare al live action per proteggere il remake.

Dragon Trainer, il regista era preoccupato per la reazione dei fan al live-action - action di Dragon Trainer, ha rivelato che era preoccupato della reazione dei fan verso il film.