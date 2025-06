Dragon Trainer – Il film live-action ha scene post credit?

Il prossimo appuntamento con il mondo di "Dragon Trainer" si fa ancora più entusiasmante: il film live action, diretto da Dean DeBlois, riserva scene post-credit che lasceranno i fan senza fiato. Un mix perfetto di avventura, emozioni e sorprese che promette di rivoluzionare l’universo vichingo come lo conosciamo. Prepariamoci a scoprire cosa ci attende oltre i titoli di coda...

Stiamo vivendo un periodo roseo per le creature nate dalla mente di Dean DeBloise. Il regista statunitense, autore e regista dei film animati di Lilo & Stitch e How to Train your Dragon, dirige per la prima volta un film con attori in carne e ossa. Il vichingo della Dreamworks si anima grazie al volto di Mason Thames (The Black Phone), protagonista assieme a un cast di grandi nomi come Gerard Butler, Nick Frost e Nico Parker. Il prossimo film, in uscita a giugno 2027, seguirà la storia del secondo capitolo di animazione della saga, di cui abbiamo – almeno per i più pazienti – un piccolo Sneak Peek al termine del primo film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it