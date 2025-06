Dragon Trainer | ecco il punteggio del live action su Rotten Tomatoes

Dopo mesi di attesa, l’embargo sulle recensioni di Dragon Trainer: il live-action ha finalmente lasciato emergere il suo vero volto. Con un impressionante punteggio dell’83% su Rotten Tomatoes, basato su 40 recensioni, il film sorprende e sfata i pronostici contrastanti. È il momento di scoprire come questa trasposizione cinematografica abbia conquistato pubblico e critica, dimostrando che a volte le attese possono essere ben ripagate…

L’embargo sulle recensioni per il live-action Dragon Trainer è scaduto. È interessante notare che il punteggio del film su Rotten Tomatoes racconta una storia diversa da quelli che sembravano giudizi relativamente contrastanti da parte della critica. Come riportato per la prima volta su SFFGazette.com, Dragon Trainer si attesta attualmente all’83% sulla base di 40 recensioni. Si tratta di un territorio “Certified Fresh” e suggerisce che anche i recensori rimasti delusi lo abbiano comunque considerato “Fresco” sull’aggregatore di recensioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

