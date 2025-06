Dragon Trainer è un trionfo | svelato il punteggio su Rotten Tomatoes del remake in live-action

Dragon Trainer 232, il tanto atteso remake in live action, sta sorprendendo tutti: il punteggio su Rotten Tomatoes smentisce le prime critiche, dimostrando che le grandi aspettative del pubblico non verranno deluse. Dopo un inizio incerto, il film sembra aver conquistato anche i palati più esigenti, confermando che questa nuova avventura sarà un vero trionfo. L'attesa è ormai alle stelle: scopriamo insieme come il mondo di Berk prende vita ancora una volta!

Sembra che le grandi aspettative del pubblico che ha amato il film d'animazione DreamWorks non verranno disattese dalla versione in live-action Qualche giorno fa erano state pubblicate le prime reazioni della critica al remake in live-action di Dragon Trainer che non si erano rivelate troppo lusinghiere. Tuttavia, il punteggio su Rotten Tomatoes racconta una storia diversa. Come riportato da SFFGazette.com, il remake in live-action del popolare film d'animazione ha ottenuto un punteggio dell'83% sulla base di 40 recensioni. Si tratta di un dato "Certified Fresh", che suggerisce che anche i recensori che erano inizialmente rimasti delusi hanno comunque giudicato il film "fresco" sull'aggregatore di recensioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Trainer è un trionfo: svelato il punteggio su Rotten Tomatoes del remake in live-action

In questa notizia si parla di: Action Punteggio Remake Dragon

Dragon Trainer: ecco il punteggio del live action su Rotten Tomatoes - Dopo mesi di attesa, l’embargo sulle recensioni di Dragon Trainer: il live-action ha finalmente lasciato emergere il suo vero volto.

Ne parlano su altre fonti

Dragon Trainer è un trionfo: svelato il punteggio su Rotten Tomatoes del remake in live-action; Dragon Trainer, il remake conquista tutti! Svelato il punteggio su Rotten Tomatoes; Dragon Trainer 2, il sequel è già in lavorazione: prime anticipazioni dal regista!.

Dragon Trainer è un trionfo: svelato il punteggio su Rotten Tomatoes del remake in live-action - Qualche giorno fa erano state pubblicate le prime reazioni della critica al remake in live-

Dragon Trainer, il remake conquista tutti! Svelato il punteggio su Rotten Tomatoes - Scoprite il punteggio ottenuto sulla piattaforma Rotten Tomatoes dal remake live-

Dragon Trainer: come finisce il remake live-action? Spiegazione del nuovo film della saga - action del primo capitolo del franchise animato, di nuovo diretto da Dean DeBlois.