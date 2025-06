Dragaggi del Porto Canale Gelli Fdi | Propongo un incontro pubblico di fronte alla cittadinanza

Il porto canale Gelli rappresenta un patrimonio fondamentale per la nostra comunità, ma anche un punto di confronto e crescita. Per questo, Tiziana Gelli, presidente di Fratelli d’Italia a Comacchio, propone un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, dove amministrazione e cittadini possano dialogare e trovare insieme soluzioni concrete. Un’occasione unica per rafforzare il senso di comunità e promuovere il bene comune. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato sugli sviluppi!

Un confronto pubblico fra esponenti dell'Amministrazione comunale e regionale, in modo che maggioranza e opposizione interloquiscano per il bene comune. E' quanto propone Tiziana Gelli, presidente del Circolo di Fratelli d'Italia di Comacchio, sul tema del Porto Canale.

