Drag queen bandiera della Palestina sesso mimato Il debutto in uno stadio della cantante romana con residenza a Milano è stata una festa infinita di canzoni e ospiti che tutto ha incluso

Dalla scena underground di San Siro a un’icona sulla cresta dell’onda, Elodie ha conquistato il cuore di 45mila fan in un’esplosione di musica, colori e spettacolo. La sua evoluzione artistica è stata un viaggio tra sorprendenti collaborazioni, performance audaci e momenti indimenticabili. Tra drag queen, bandiere della Palestina e mimiche sensuali, la cantante romana ha dimostrato che il palco è il suo regno. Un debutto epico che segna l’inizio di una nuova era per la sua carriera.

D a lavorare in discoteca a San Siro. Lo dice Andrea Delogu su X riassumendo in mezza riga la parabola di Elodie, arrivata domenica 8 giugno a conquistare lo stadio di Milano. Tra i due estremi Elodie ha fatto anche molto altro, c'è da dire però che sono due punti ben collegati: l'altra sera San Siro si è trasformato in una gigantesca discoteca. La sua e quella di 45mila persone. Elodie e Gaia incendiano San Siro: il bacio e la coreografia virale di "Chiamo io Chiami tu" Discoteca interminabile. Due ore e 25 minuti di show, 37 canzoni, ospiti, interludi, cambi di look, vasche d'acqua, ledwall, divisione in quattro atti, formation di ballerini (alla Beyoncé ), drag queen lasciate sul palco a fare i dervisci, Ambrosia Fortuna, MAGA che diventa MEGA (Make Equality Great Again), clip e claim su consapevolezza e forza motivazionale.