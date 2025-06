Draft la carica degli europei | i soliti francesi il nuovo Batum E tra 12 mesi ci sarà l' italiano Sarr

La corsa agli Europei si accende con i soliti francesi, il nuovo talento Batum e, tra 12 mesi, l’atteso arrivo di Sarr in Italia. Giovedì 26 giugno alle 2 di notte ora italiana, scopriremo le decisioni chiave per il 2025. Ecco cinque prospetti da tenere d’occhio: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket e non solo.

