Dove vedere in tv Italia-Bulgaria Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di volley e vuoi seguire la Nazionale di Ferdinando De Giorgi nell'esordio della Volleyball Nations League 2025 contro la Bulgaria, scopri dove vedere in TV, gli orari, il programma e le opzioni streaming. Non perdere l’occasione di tifare azzurro: l’appuntamento è mercoledì 11 giugno alle 17 italiane al Centre Vidéotron di Québec. La sfida promette emozioni e grandi spettacoli, e tu puoi viverla da protagonista!

Dopo il convincente test amichevole contro il Canada, vinto nella cornice del PEPS dell’UniversitĂ© Laval a QuĂ©bec City, la Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è pronta a fare sul serio. Mercoledì 11 giugno alle 17 italiane, al Centre VidĂ©otron di QuĂ©bec, l’ Italia Campione del Mondo affronterĂ la Bulgaria nel primo impegno della Volleyball Nations League 2025. Il debutto azzurro nella competizione avverrĂ contro una squadra guidata da un volto noto del panorama tricolore: Gianlorenzo Blengini, ex commissario tecnico dell’Italia, oggi alla guida della selezione bulgara. SarĂ il primo atto di una settimana intensa per Giannelli e compagni, attesi successivamente dalle sfide contro Germania, Francia, detentrice del titolo olimpico,  e Argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

