Dov’è sepolto Giacomo Matteotti il deputato socialista ucciso dai fascisti il 10 giugno 1924?

Il ricordo di Giacomo Matteotti, il coraggioso deputato socialista ucciso nel 1924 dai fascisti, rimane vivo nel cuore dell’Italia. La sua tomba, posizionata di fronte all’ingresso principale del cimitero di Fratta Polesine, testimonia il rispetto e la memoria di un uomo che ha lottato per la libertà. Un tributo alle sue convinzioni, simbolo di resistenza contro l’oppressione e il totalitarismo. Un ricordo indelebile che invita a riflettere sull’importanza della democrazia.

La tomba di Giacomo Matteotti si trova di fronte all'ingresso principale del cimitero di Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, il paese dove Matteotti nacque il 22 maggio 1885. Matteotti è nella cappella di famiglia, voluta da Isabella Garzarolo, sua madre, e completata nel 1928. Il 10 giugno 1924, in un agguato compiuto dai fascisti, l'onorevole socialista Giacomo Matteotti perse la vita. La squadra guidata da Amerigo Dumini pestò e accoltellò a morte il deputato, all'interno di una Lancia Trikappa nera. Come confermato da Albino Volpi durante un interrogatorio, Matteotti disse: " Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai ".