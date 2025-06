Dormire con il ventilatore acceso tutti i rischi

Sei pronto a scoprire i pro e i contro di dormire con il ventilatore acceso tutta la notte? Mentre i ventilatori sono un alleato valido contro il caldo estivo, è importante conoscere i potenziali rischi per la salute e il sonno. Per vivere l’estate in modo sereno e informato, ecco tutto quello che devi sapere prima di lasciarlo acceso fino all’alba.

Con l'arrivo della bella stagione, spesso tiriamo fuori il caro vecchio ventilatore: pratico ed ecologico, sembra essere l'alleato ideale per dormire meglio quando le notti diventano soffocanti. Può essere una buona idea lasciarlo acceso tutta la notte? Può danneggiare il sonno o la salute? Ecco cosa c'è da sapere.

