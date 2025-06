Doppio Gioco in onda stasera su Canale 5 in prima visione | trama e cast dell' episodio del 10 giugno

Stasera su Canale 5 torna Doppio Gioco, la serie tv che tiene col fiato sospeso. Con una trama ricca di suspense e colpi di scena, il protagonista Ettore si impegna in una corsa contro il tempo per salvare Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi. Non perdete la terza puntata, un mix di emozioni e mistero che vi lascerà senza fiato, pronta a scoprire come si svilupperà questa avvincente vicenda.

La terza puntata di Doppio Gioco ci aspetta questa sera in prima serata su Canale 5: Ettore si lancia in una corsa contro il tempo per riportare Daria a casa. Questa sera, marted√¨ 10 giugno, alle 21.20 su Canale 5, andr√† in onda la terza puntata di Doppio Gioco, la serie tv diretta da Andrea Molaioli e prodotta da RTI in collaborazione con Fabula Pictures. Un thriller avvincente che vede protagonista Alessandra Mastronardi nei panni di Daria Giraldi, una brillante ex giocatrice di poker costretta a collaborare con i servizi segreti italiani. Dove eravamo rimasti Ancora scossa dagli eventi all'hotel The Rome, Daria √® determinata a scoprire chi sia Gemini, figura enigmatica legata all'indagine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Doppio Gioco, in onda stasera su Canale 5 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 10 giugno

In questa notizia si parla di: Doppio Gioco Canale Onda

Emozioni in ‚ÄúDoppio Gioco‚ÄĚ: Dainelli e Pone nella veranda di Villa Pignatelli - Gioved√¨ 15 maggio alle 20:45, la storica veranda di Villa Pignatelli ospiter√† "Double Jeu", un concerto che promette emozioni in doppio gioco.

NEWS: Tutte le foto di scena dell'attrice Alessandra Mastronardi nel ruolo della protagonista Daria Giraldi nella serie TV "Doppio Gioco", in onda da Martedì 27 Maggio alle ore 21:30 su Canale 5 ?https://bit.ly/3FlxsPh #DoppioGioco #Mediaset #Canale5 Partecipa alla discussione

NEWS: Quattro nuove foto di scena di Alessandra Mastronardi nel ruolo di Daria nella Serie TV "Doppio Gioco", in onda su Canale 5 in prima serata da martedì 27 maggio! #DoppioGioco #Canale5 @fictionmediaset @MedInfinityIT Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Doppio Gioco, in onda stasera su Canale 5 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 10 giugno; Doppio Gioco, la trama della puntata di martedì 10 giugno; Doppio gioco, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata.

Doppio Gioco, la trama della puntata di martedì 10 giugno - Doppio Gioco, terza appuntamento per la fiction di Canale 5 con Alessandra Mastronardi.

In ‚ÄúDoppio gioco‚ÄĚ, Max Tortora è un criminale e pokerista infallibile - Max Tortora è, con Alessandra Mastronardi, tra i protagonisti della serie "Doppio gioco", in onda il martedì su Canale 5.

Doppio gioco: stasera su Canale 5 la terza puntata della serie crime con Alessandra Mastronardi e Max Tortora - Questa sera, martedì 10 giugno, va in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata della serie crime Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi nel ruolo di una donna ingaggiata dai Servizi Segreti ...