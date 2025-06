Doppio colpo dal Bologna | c’è apertura Napoli pronto a chiudere

Il mercato del Napoli infiamma le aspettative: dopo aver ufficializzato l’arrivo di Marianucci, i partenopei sono pronti a chiudere un doppio colpo dal Bologna, rafforzando ulteriormente la rosa con due talenti di assoluto livello. La strategia è chiara: il club partenopeo mira a consolidarsi come protagonista e a mettere le basi per una stagione di successi. La scena è tutta da scoprire: restate sintonizzati!

Il Napoli è pronto a chiudere un doppio acquisto dal Bologna: c'è apertura, pronti ad arrivare due rinforzi di assoluto livello. Il Napoli è davvero scatenato sul mercato. Quest'oggi sarà infatti il giorno del primo acquisto ufficiale: è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche Luca Marianucci, che firmerà oggi stesso il contratto che lo lega al Napoli. Ma non è finita qui: nei prossimi giorni ci si aspetta che venga chiuso anche il colpo De Bruyne, poi arriveranno altri colpi. In particolare, sembra vicina alla chiusura una maxi trattativa col Bologna. Napoli, il Bologna apre al doppio affare Beukema-Ndoye.

Doppio colpo Napoli! Parti vicine, azzurri in chiusura sui due fronti - Il Napoli si prepara a un doppio colpo sul mercato, puntando a rinforzare la mediana per affrontare al meglio la prossima stagione.

#Napoli, si studia il doppio colpo in casa #Bologna Sam #Beukema, il primo nome sulla lista per impostazione tattica Dan #Ndoye, che secondo @FabrizioRomano piace a Conte e alla società Nel frattempo, tutto ok il rinnovo di #Meret: biennale da €2 Partecipa alla discussione

#Napoli-#Bologna, doppio asse caldo: #Ndoye verso la chiusura, #Beukema più lontano Partecipa alla discussione

