Dopo un torneo giovanile entra nello spogliatoio e picchia l' arbitro 19enne | denunciato papà di un calciatore

Un episodio inquietante scuote il mondo dello sport giovanile: un giovane arbitro di appena 19 anni è stato brutalmente aggredito nello spogliatoio subito dopo la finale del memorial Mirco Poggini, torneo organizzato ad Arezzo. Un gesto grave che ha suscitato sdegno e preoccupazione, evidenziando quanto sia fondamentale promuovere rispetto e fair play in ogni ambito sportivo. La comunità attende risposte chiare e azioni concrete per tutelare i giovani protagonisti del campo.

Una grave aggressione nei confronti di un giovane arbitro aretino è stata messa in atto nel tardo pomeriggio di oggi al termine della finale del memorial Mirco Poggini che si stava tenendo allo stadio di Arezzo. L'evento organizzato dalla società di casa, con lo scopo di ricordare il.

