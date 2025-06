Dopo un anno di stop la campionessa paralimpica di fioretto torna protagonista della manifestazione benefica da lei ideata per lanciare un messaggio chiaro | lo sport è uno strumento di inclusione sociale e crescita collettiva

Dopo un anno di pausa, la campionessa paralimpica Bebe Vio torna a farci sognare con la tredicesima edizione dei WEmbrace Games. Un evento che celebra lo sport come strumento di inclusione sociale e crescita collettiva, capace di abbattere barriere e unire persone di ogni età e abilità . Il 12 giugno, allo Stadio dei Marmi di Roma, la sfida continua: sport e solidarietà si incontrano per creare un mondo più inclusivo.

L 'inclusione attraverso lo sport torna a essere protagonista a Roma con la tredicesima edizione dei WEmbrace Games, l'evento benefico organizzato dall'associazione Art4sport, ideato dalla campionessa paralimpica di fioretto Bebe Vio. La manifestazione si svolgerà il 12 giugno prossimo allo Stadio dei Marmi e promette, anche quest'anno, di unire persone di ogni età e abilità , in una festa senza barriere. Bebe Vio con WEmbrace Games a Roma: sport e beneficenza per abbattere le barriere X Bebe Vio torna più determinata che mai per i WEmbrace Games. Dopo l'esperienza dello scorso anno, che l'ha vista arrivare ultima in una gara, l'atleta paralimpica si presenta all'appuntamento «più carica che mai».