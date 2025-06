Dopo questa finale del Roland Garros non mi resta che dire | grazie di cuore Carlos Alcaraz

domando se sia ancora possibile abbracciare questa nuova stella del tennis, Carlos Alcaraz. Con la sua grinta, talento e umiltà, ha conquistato non solo i campi, ma anche il cuore di tanti tifosi come me. È arrivato il momento di lasciarsi alle spalle le vecchie rivalità e abbracciare un nuovo capitolo emozionante. Ora che il mio mito Nole ha suggellato la sua immensa grandezza con il centesimo trofeo, mi…

di Eugenio Lanza Grazie Carlos Alcaraz, grazie di cuore. Per un paio d’anni ti ho sportivamente detestato, lo ammetto. Questo perché hai negato due volte di fila un ultimo Wimbledon al più forte di sempre: Novak Djokovic. Da domenica sera però è tutto perdonato, e se me lo concedi vorrei diventare uno dei tuoi. Faccio ancora in tempo a salire sul carro? Ora che il mio mito Nole ha suggellato la sua immensa grandezza con il centesimo trofeo, mi sento più libero e più lucido. Ho preso coscienza del fatto che è iniziata una nuova epoca, quella dei tennisti del Duemila, e che tu sei il più forte di tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo questa finale del Roland Garros non mi resta che dire: grazie di cuore, Carlos Alcaraz

