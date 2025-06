Dopo la promozione in A1 il volley costretto a traslocare | San Giovanni giocherà a Cervia

Dopo la promozione in Serie A1, il volley femminile si trasferisce a Cervia, portando con sé il fascino delle grandi campionesse come Egonu, Braga, Plummer e molte altre. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di vivere dal vivo emozioni uniche e sostenere il nostro talento femminile. La Regione...

Il grande volley femminile sbarca a Cervia, regalando la possibilità di vedere dal vivo grandi campionesse come Paola Egonu, Gabriela “Gabi” Braga Guimaraes, Kathryn Plummer, Monica De Gennaro, Myriam Sylla e Alessia Orro. E non per una singola occasione, ma per un'intera stagione. La Regione. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Dopo la promozione in A1, il volley costretto a traslocare: San Giovanni giocherà a Cervia

In questa notizia si parla di: Cervia Volley Promozione Costretto

Trionfo italiano al Futures di beach volley al Fantini Club di Cervia - Un emozionante weekend di sport e passione ha avuto luogo al Fantini Club di Cervia, dove si è svolta la prima tappa italiana del Futures di beach volley.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dopo la promozione in A1, il volley costretto a traslocare: San Giovanni giocherà a Cervia; Dopo la promozione in A1, il volley costretto a traslocare: San Giovanni giocherà a Cervia; Portò il Volley Forlì dalla B1 alla A1: addio a coach Piero Molducci.

Dopo la promozione in A1, il volley costretto a traslocare: San Giovanni giocherà a Cervia - Il presidente Manconi: “Portare a Cervia il campionato di Serie A1 con le più grandi giocatrici del mondo è per tutti noi un qualcosa di assolutamente straordinario" ...

La Serie A1 di volley femminile a Cervia: il Palazzetto sarà la casa della Consolini Volley - Romagna, insieme al Comune di Cervia, ha scelto di sostenere con forza la Consolini Volley di San Giovanni in Marignano, fresca di promozione nel campionato di Serie A1 femminile, ...

La Consolini Volley San Giovanni in Marignano “trova casa” a Cervia per la stagione di Serie A1 - La Consolini Volley di San Giovanni in Marignano disputerà la stagione 2025/26 del campionato di Serie A1 femminile al Palazzetto dello Sport di Cervia ...