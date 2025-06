Dopo i ballottaggi la partita delle comunali nei capoluoghi finisce 5 a 3 per il centrosinistra

Dopo i ballottaggi, la partita delle comunali nei capoluoghi si colora di sfumature che rafforzano il trend favorevole al centrosinistra. Con cinque città conquistate contro tre del centrodestra, il quadro politico emerge ancora più chiaro: le forze progressiste consolidano il loro vantaggio, riconfermando sindaci e strappando simboli strategici. Un risultato che non solo premia il lavoro degli ultimi anni, ma traccia anche la rotta per le prossime sfide elettorali.

Le elezioni comunali 2025, dopo i ballottaggi, segnano una vittoria per il centrosinistra, che si aggiudica cinque comuni capoluogo contro i tre del centrodestra, migliorando il risultato delle precedenti elezioni. Un esito che conferma una dinamica favorevole per le forze progressiste, che riescono a strappare città simbolo e a confermare sindaci uscenti in aree strategiche.

