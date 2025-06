Dopo 46 anni la procura di Palermo riapre le indagini sull’omicidio di Michele Reina ex segretario della Dc

Dopo 46 anni, la procura di Palermo riapre le indagini sull’omicidio di Michele Reina, simbolo delle complesse trame politico-mafiose siciliane. La Direzione Distrettuale Antimafia sta ora esaminando nuovi elementi visivi e fotografici, cercando di fare luce su uno dei delitti più emblematici della stagione degli attentati politici. Un passo importante che potrebbe riscrivere pagine di storia e portare nuova verità.

C’è un’altra novità sui cosiddetti delitti politici-mafiosi in Sicilia. La procura di Palermo ha riaperto le indagini sull’agguato costato la vita all’ex segretario provinciale della Dc Michele Reina, assassinato il 9 marzo del 1979 nel capoluogo siciliano. A 46 anni dalla sua morte, su delega della direzione distrettuale antimafia del capoluogo, la Dia sta acquisendo i video e le foto girate sul luogo dell’agguato. Tutto questo mentre, dopo avere riaperto l’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella, la stessa Procura ha disposto accertamenti tecnici con le nuove tecnologie disponibili per estrarre il Dna su un’ impronta ritrovata 45 anni fa nello sportello lato guidatore della Fiat 127 utilizzata dai killer per la fuga dopo avere assassinato, il 6 gennaio del 1980, l’allora presidente della Regione siciliana, fratello dell’attuale Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo 46 anni la procura di Palermo riapre le indagini sull’omicidio di Michele Reina, ex segretario della Dc

