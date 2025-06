Donnarumma tra il PSG e il ritorno in Italia! L’Inter spera in 2 fattori

Gianluigi Donnarumma, tra il prestigioso PSG di Luis Enrique e l’ipotesi di un ritorno in Italia, alimenta speranze e discussioni. Il portiere azzurro, pilastro del team parigino, ha dimostrato tutta la sua bravura in questa stagione, ma il suo futuro resta avvolto da un’aura di incertezza. L’Inter, fedele alle sue ambizioni, spera che due fattori possano giocare a suo favore…

Gianluigi Donnarumma rappresenta uno dei pilastri del PSG di Luis Enrique, squadra schiacciasassi che ha dominato ogni competizione disputata in questa stagione. Il suo futuro, però, è ancora denso di incertezze. LA SITUAZIONE – Il futuro di Gianluigi Donnarumma al PSG è in bilico. Il portiere azzurro, che ha rivestito un ruolo fondamentale nel consentire alla sua compagine di arrivare in fondo alla Champions League, non ha infatti sciolto i nodi relativi a una permanenza in Francia anche nelle prossime stagioni. La scadenza del suo contratto, prevista nel 2026, rappresenta un elemento con cui dover fare necessariamente i conti in vista di questa finestra estiva di mercato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Donnarumma tra il PSG e il ritorno in Italia! L’Inter spera in 2 fattori

In questa notizia si parla di: Donnarumma Ritorno Italia Inter

Donnarumma annuncia: «Sto bene a Parigi, vi svelo la mia volontà per il futuro. Ritorno in Serie A? Rispondo così» - In un calcio in continua evoluzione, le parole di Gigio Donnarumma risuonano come un eco delle ambizioni di molti calciatori: la ricerca dell'equilibrio tra la gloria internazionale e le radici nazionali.

#Donnarumma non chiude le porte alla Serie A: "L'Italia è casa mia, non escludo nulla". Ma il procuratore Raiola nega: "Piace all'#Inter ma non c'è assolutamente nulla" ? Partecipa alla discussione

Italia, i convocati di Spalletti: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juvent Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Inter, l'agente di Donnarumma fa chiarezza: Escludo un ritorno in Italia a breve. Cosa filtra sul rinnovo col PSG; Donnarumma, futuro all'Inter? L'agente smentisce il ritorno immediato in Italia; Inter, l'agente di Donnarumma fa chiarezza: Escludo un ritorno in Italia a breve. Cosa filtra sul rinnovo col PSG.

Inter su Donnarumma: quante possibilità ci sono al momento - Il futuro di Gigio Donnarumma resta incerto tra il possibile rinnovo col PSG e l'interesse di top club europei in cerca di un portiere di qualità.

Donnarumma vuole ritornare in Italia? C'è solo una squadra che potrebbe permetterselo - Dopo aver vinto la Champions League con i parigini, il portierone di Castellammare di Stabia potrebbe optare per una nuova esperie ...

Donnarumma, aria di divorzio col Psg. In Italia solo il Napoli potrebbe permetterselo (Repubblica) - Donnarumma costa 40 milioni, nonostante il contratto scada tra un anno, e ne guadagna 12.