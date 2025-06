Donnarumma-PSG verso l'addio È tentato da Premier e Serie A chi può permettersi il suo ingaggio?

Gianluigi Donnarumma potrebbe presto lasciare il PSG, con numerosi club di Premier e Serie A interessati al suo talento. Ma quale sarà il suo futuro? «Non è il momento di parlarne», ha dichiarato, lasciando aperta ogni possibilità . La sua decisione dipenderà da una serie di fattori, tra cui il prestigio e le opportunità offerte dal nuovo team. Il suo percorso si sta scrivendo proprio ora…

`Non è il momento di parlarne`, `Ci siederemo attorno a un tavolo con il PSG e parleremo`, `Priorità al PSG, ma sono aperto a tutto`. Gianluigi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

