Donnarumma Juve volontà netta del portiere ma il PSG… Intanto si toglie un top club dalla corsa al portiere | cosa sta accadendo

Il futuro di Gianluigi Donnarumma si fa sempre più chiaro: il portiere, desideroso di restare al PSG, mette fine alle voci di mercato che lo vedevano accostato alla Juventus. Con il Bayern Monaco che si defila dalla corsa, la volontà del numero uno azzurro sembra essere ferma e decisa. Ma cosa accadrà davvero nelle prossime settimane? La querelle tra ambizioni e fedeltà potrebbe riservare sorprese inattese…

Donnarumma Juve, volontà netta del portiere ma il PSG. Le ultimissime sul futuro del portiere accostato ai bianconeri. Gigio Donnarumma è stato molto chiaro sul suo futuro: vuole restare al PSG. Il portiere accostato anche al mercato Juve, dovrebbe restare a Parigi e, come riportato da Plettenberg su X, il Bayern Monaco si defila nella corsa all'estremo difensore. PAROLE – «Gianluigi Donnarumma è propenso a firmare un prolungamento del contratto con il Paris Saint-Germain oltre il 2026. I colloqui sono già iniziati. Come è sempre stato riportato: i legami con il Bayern non sono mai stati seri.