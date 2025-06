Donnarumma Juve Tuttosport rilancia il sogno di mercato | pista complicata ma non impossibile! Gli aggiornamenti sul portiere

Il sogno di rinforzare la porta bianconera torna a infiammare le speranze dei tifosi: Gianluigi Donnarumma, attuale stella del PSG e della Nazionale italiana, resta il principale obiettivo della Juventus. Nonostante la pista sia ardua, gli ultimi aggiornamenti di Tuttosport indicano che nulla è ancora scritto e il trasferimento potrebbe diventare realtà . La corsa al portiere più ambito del momento è appena iniziata: i dettagli, nel prosieguo, sveleranno se questa sfida si trasformerà in una grande sorpresa di mercato.

Il calciomercato Juve continua a coltivare il sogno Gianluigi Donnarumma: è il portiere di Paris Saint-Germain e Nazionale italiana il primissimo obiettivo tra i pali per la dirigenza bianconera. Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti riguardo a questa pista: il portiere sta trattando il rinnovo col club parigino e l'ipotesi resta complicata visti anche i tanti top club su di lui, ma non sarebbe un affare impossibile. La Juve c'è e vuole provarci.

Mercato Juve, è lui il sogno della dirigenza bianconera: i bianconeri faranno di tutto per portarlo a Torino - Nel panorama del mercato bianconero, un nome si staglia come il sogno della dirigenza della Juventus.

"Non credo sia il momento per tornare..." Enzo Raiola, agente di Donnarumma, ai microfoni di Stile TV ha parlato così sul futuro del portiere ? Secondo La Gazzetta però, il rinnovo di Gigio con il PSG sarebbe tutt'altro che scontato #Donnarumma #Juventu Partecipa alla discussione

