Donnarumma Juve cosa c’è di vero dietro alle voci del rinnovo col PSG? Previsto un incontro che sarà decisivo | tutti gli aggiornamenti sul futuro del portiere

Le voci sul futuro di Gianluigi Donnarumma infiammano il calciomercato: il portiere, recentemente campione d’Europa con il PSG, è al centro di un possibile rinnovo con i parigini. Ma cosa c’è di vero? Secondo fonti affidabili, un incontro decisivo tra l’agente e la dirigenza del PSG potrebbe chiarire le intenzioni di Donnarumma, aprendo nuove ipotesi anche per la Juventus. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti esclusivi.

Donnarumma Juve, cosa c’è di vero dietro alle voci del rinnovo col PSG? I dettagli sul futuro del portiere Azzurro. Il futuro di Donnarumma sembra scritto. Come annunciato dal portiere accostato anche al calciomercato Juve, la sua priorità è quella di rinnovare col PSG dopo essersi laureato campione d’Europa. Secondo quanto riportato da Di Marzio a Sky Sport, ci sarà presto un incontro con l’agente del portiere per trovare un accordo con i parigini. PAROLE – «A Los Angeles ci sarà un incontro tra il suo agente e il PSG per capire se si riuscirà a trovare un accordo sul rinnovo». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com