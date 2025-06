Donnarumma Inter separazione con il PSG? Dalla tentazione della Premier alle sirene dalla Serie A | i dettagli

Gianluigi Donnarumma, tra il sogno di tornare in Serie A e l’appeal della Premier League, si trova al centro di un autentico valzer di sirene da parte di club italiani e stranieri. Con il PSG che potrebbe lasciarlo partire, il futuro del portiere italiano si fa sempre più incerto, alimentando rumors e aspettative. Ma quali sono le ultime novità e le strategie dei club interessati? Scopriamolo insieme.

Donnarumma Inter, aria di separazione con il PSG? C’è la tentazione della Premier e tornano le sirene dalla Serie A: le ultime Gianluigi Donnarumma continua a catalizzare l’attenzione di numerosi club, con una vera e propria fila di estimatori pronti a tentarlo. Tra le squadre interessate al portiere del PSG e della Nazionale figura anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Donnarumma Inter, separazione con il PSG? Dalla tentazione della Premier alle sirene dalla Serie A: i dettagli

