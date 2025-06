Donnarumma Inter Repubblica aria di divorzio col PSG! La tentazione della Premier e le sirene dalla Serie A

Gianluigi Donnarumma si trova al centro di un vortice di speculazioni e tentazioni: tra voci di un possibile divorzio dal PSG, l’interesse della Premier League e le sirene della Serie A, il suo futuro è più incerto che mai. Con una fila di estimatori pronti a sferrare l’assalto, il portiere si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera. Ma quale strada prenderà? La risposta potrebbe arrivare presto.

Si sta formando una vera e propria fila di estimatori dietro Gianluigi Donnarumma: tra le squadre interessate al portiere del PSG e della Nazionale anche il calciomercato Inter. Le richieste per lui, dall'Italia così come dall'estero, non mancano e, stando a La Repubblica, in questo momento la pista di un suo addio ai parigini si fa sempre più probabile data la mancanza dell'accordo per il rinnovo di contratto. DONNARUMMA INTER – « Donnarumma piace a tutti, ma pochi possono permettersi ingaggio, 12 milioni, e cartellino, 40 milioni nonostante il contratto scada fra un anno.